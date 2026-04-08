A pochi mesi dal concerto di Kanye West a Reggio Emilia, previsto per il 18 luglio presso la Rcf Arena Campovolo, continuano le discussioni pubbliche in Italia. La manifestazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e le autorità locali, senza che siano state annunciate modifiche o cancellazioni ufficiali. La data si avvicina e le polemiche rimangono al centro del dibattito pubblico.

Non si placano le polemiche legate al concerto di Kanye West a Reggio Emilia, in programma alla Rcf Arena Campovolo il prossimo 18 luglio. La decisione del governo britannico di impedire al rapper Ye di entrare nel Regno Unito per esibirsi al Wireless Festival di Londra, presa per le dichiarazioni e le posizioni antisemite dello stesso rapper, ha alimentato nuovamente il dibattito sull’opportunità di consentire la sua esibizione in Italia quest’estate. Il sindaco di Reggio Emilia: “Su ingresso decide il governo”. Sul punto, oggi si è espresso anche il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, in un comunicato in cui prende le distanze dalle posizioni del rapper rimandando però al governo ogni decisione sulla sua eventuale interdizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kanye West e il concerto a Reggio Emilia, polemica in Italia

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Kanye West a Reggio Emilia: Proteste e polemiche per il concerto

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