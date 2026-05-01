Reddito di cittadinanza e vincite non dichiarate | assolto Il giudice all' Inps | Dovevate controllare

La Corte d’appello di Perugia ha confermato l’assoluzione di un cittadino accusato di aver percepito il reddito di cittadinanza dichiarando falsamente i redditi familiari e omettendo di comunicare variazioni patrimoniali. La decisione arriva dopo un procedimento in cui si contestava anche il mancato controllo da parte dell’Inps, che era stato invitato a verificare le dichiarazioni presentate. La sentenza ha modificato l’esito di un processo già avviato, senza condanne o condizionali.

La Corte d’appello di Perugia ha parzialmente riscritto l’esito di un processo che vedeva un cittadino imputato per aver percepito il reddito di cittadinanza fornendo false indicazioni sui redditi del proprio nucleo familiare e omettendo di comunicare le variazioni patrimoniali conseguenti a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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