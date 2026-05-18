Rebel sounds 2026 | il cuore del reggae internazionale torna a far ballare il Salento

A San Foca e Uggiano La Chiesa si terranno tre eventi dedicati alla musica reggae tra fine maggio e inizio giugno. La manifestazione Rebel Sounds 2026 prevede concerti e performance di artisti noti nel panorama internazionale del sound system. La prima serata, il 30 maggio, vedrà sul palco Ghetto Child e Rapha Pico. Questi appuntamenti sono stati programmati per offrire occasioni di intrattenimento e promozione della cultura reggae nel territorio.

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