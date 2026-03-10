Il figlio ostinato | un viaggio nel cuore del Salento con Elisabetta Liguori

L’Aps Brindisi e le Antiche Strade, in collaborazione con la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti e Feltrinelli Point Brindisi, presentano un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Pagine Erranti – Brindisi città che legge”. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e coinvolge lettori e appassionati di letteratura, offrendo un momento di incontro e confronto intorno a un libro intitolato “Il figlio ostinato”.

Salento, 1892. Specchia è un borgo di pietra friabile e inconsapevole, bloccato sul suo arrocco collinare sin dall'anno mille. Poco prima di raggiungere la maggiore età, Aniello Visconti decide di scappare per inseguire il sogno di diventare musicista. Suo padre Alfredo, direttore d'orchestra, vuole che smetta di suonare e si dedichi a un lavoro più sicuro. Teme che possa risvegliarsi quella che per lui è una segreta maledizione di famiglia. Elisabetta Liguori è la voce di un Salento che ancora non è stato raccontato.

Discussioni sull' argomento Sono 79 i libri in gara per il Premio Strega 2026; Più che il premio conta il dibattito, ecco i 79 libri dello Strega; Premio Strega 2026: i 79 libri proposti dagli Amici della domenica; Premio Strega 2026 : la sélection des romans révélée.

Presentazione del libro IL FIGLIO OSTINATO ed.PIEMME di e con ELISABETTA LIGUORI. Ha dialogato con la scrittrice, Fulvio Frezza . Il libro è candidato al Premio Strega 2026. "IL figlio ostinato è un viaggio nel tempo e nella memoria dove Liguori racconta c - facebook.com facebook