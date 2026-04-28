Monza scommette sul futuro Otto progetti targati under 35

A Monza, otto iniziative promosse da giovani sotto i 35 anni sono state avviate recentemente. Questi progetti rappresentano interventi di diversa natura, con l’obiettivo di sviluppare nuove idee e soluzioni per il territorio. Le proposte sono state presentate e finanziate nell’ambito di un programma dedicato a sostenere i giovani e le loro proposte di sviluppo locale.

Monza scommette sui giovani e rilancia: idee, energie e visioni under 35 diventano progetti concreti. Ieri, in municipio, è stata presentata la quarta edizione del bando Giovani Protagonisti: otto i progetti selezionati, finanziati con un investimento di 143 mila euro, provenienti dal bando di Regione Lombardia “La Lombardia è dei giovani“. Una declinazione, quella monzese, che interessa l’ampia fascia di età dai 16 ai 35 anni, intercettando energie spesso ancora inespresse. "Monza è anche una città per i giovani: la risposta entusiasta al bando ne è una conferma", sottolinea l’assessora ai Giovani e alla Partecipazione Andreina Fumagalli....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza scommette sul futuro. Otto progetti targati under 35 Notizie correlate Offida scommette sul futuro: 256 nuovi libri per scuola e pediatriaL’amministrazione di Offida ha dato un impulso concreto al percorso educativo dei più piccoli attraverso la consegna di 256 nuovi volumi destinati... Colacem cambia guida: Colaiacovo scommette 380 milioni sul futuro? Cosa sapere Carlo Colaiacovo acquisisce Colacem con un'operazione finanziaria da 380 milioni di euro. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Monza scommette sul futuro. Otto progetti targati under 35; Il Monza lotta per la Serie A e prepara il futuro: spunta il sogno De Vrij. Monza scommette sul futuro. Otto progetti targati under 35Saranno finanziati con un investimento di 143mila euro provenienti da un apposito bando regionale ... msn.com Cesano scommette sui giovani: Progettate la città del futuroIdee per la città: il Comune lancia l’appello ai giovani e li invita a formulare proposte concrete che saranno valutate dai tecnici. È aperto il bando per il Bilancio Partecipativo giovani: fino al 30 ... ilgiorno.it Magari c’è qualche imprenditore e/o commerciante locale che ha voglia di scommettere su San Rocco, in particolare quella è una zona che sta crescendo molto bene Ps: non conosco l’agenzia che si sta occupando della vendita e non ci guadagno nulla. - facebook.com facebook