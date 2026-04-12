La rassegna Mondovisioni al Rouge et Noir | si chiude con la proiezione di The Life That Remains di Dorra Zarrouk

Lunedì 13 aprile alle 19 si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna Mondovisioni al Rouge et Noir, organizzata da CineAgenzia e dal settimanale

Al Rouge et Noir lunedì 13 aprile alle 19 ultimo appuntamento della rassegna Mondovisioni organizzata da CineAgenzia e dal settimanale "Internazionale": sarà proiettato "The Life That Remains" di Dorra Zarrouk, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Interverrà la professoressa Alessia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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