Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 18 maggio
Questa mattina, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alle notizie sulla Juventus. Le prime pagine evidenziano risultati recenti, decisioni ufficiali e aggiornamenti sulle partite più importanti della squadra. Gli articoli si concentrano anche su eventuali sviluppi di mercato e sui commenti di analisti e addetti ai lavori. La copertura giornalistica fornisce una panoramica completa degli eventi più rilevanti riguardanti il club, con approfondimenti e dati aggiornati sui recenti avvenimenti.
Rugani, sempre più vicino il ritorno alla Juve. Sfuma l’obbligo di riscatto della Fiorentina. Gli aggiornamenti Lewandowski sceglierà l’Arabia Saudita? L’Al Hilal pronto a mettere sul piatto un contratto praticamente impossibile a rifiutare! Le cifre Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Women, Canzi: «Soddisfatto della prestazione. Adesso ci attende una finale che può dare tanto» Juventus Women, Bonansea da record: è diventata la giocatrice all-time con più presenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026
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