Oggi sui quotidiani sportivi nazionali sono state pubblicate le prime pagine dedicate alla Juventus. La rassegna stampa di questa mattina raccoglie le principali notizie e aggiornamenti riguardanti il club, con articoli e approfondimenti disponibili sui principali quotidiani sportivi italiani. La diffusione delle notizie si concentra sugli aspetti più rilevanti della squadra e delle sue attività recenti.

Joao Mario torna alla Juve? Perché Spalletti non lo vede nel suo progetto tecnico. Il retroscena Orsolini è un rimpianto per la Juventus? Cosa dicono la sua storia e i suoi numeri. Pro e contro del suo ‘what if’ in bianconero Vlahovic Juventus: conviene o no continuare a puntare sul serbo? Pro e contro del rinnovo e lo scenario in caso di fumata nera Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.» Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale. Il mio sogno è uno solo» Licina talento e hype, game over Koopmeiners e rinascita Di Gregorio – Si o no – PODCAST di Chiara Aleati e Marco Baridon Juventus Women, le bianconere in evidenza con le rispettive nazionali: da Lenzini a Calligaris.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 18 aprile

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