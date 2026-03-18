Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 18 marzo

Oggi i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus, con le prime pagine che evidenziano le ultime notizie sulla squadra e sui suoi protagonisti. La rassegna stampa include commenti, analisi e aggiornamenti sulle partite recenti e sui temi attualmente più discussi nel mondo del calcio. La giornata di mercoledì 18 marzo si presenta ricca di spunti interessanti per gli appassionati.

Tonali Juve, il tecnico del Newcastle sul suo futuro: «Lasciate perdere le chiacchiere. La verità è che.» Cabal Juve, bocciatura definitiva? Balzarini dice la sua: «Credo che finirà in questo modo» Puczka dalla Next Gen alla Prima Squadra? Il club pensa a lui come futuro vice Cambiaso Juventus Next Gen, Brambilla dopo il pareggio contro il Forlì: «L’aspetto positivo è la reazione dei ragazzi. Il nostro obiettivo è molto chiaro» Caruso: «Tristezza e paura quando ho lasciato la Juventus Women. Ma lo rifarei» Juventus Women, Champions a rischio: ma si va avanti con Canzi. Le ultime Canzi in conferenza: «Difficile spiegare e capire. Ma da fuori hanno tutti la soluzione» Juve Primavera, Radu: «A livello personale sono molto contento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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