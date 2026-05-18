Rapporto Censis 2026 l’informazione in crisi di credibilità e gli italiani in fuga dai media | anatomia di un fenomeno

Il 21° Rapporto Censis sulla comunicazione, intitolato “L’informazione nel mirino”, analizza la situazione attuale dei media in Italia. Secondo il documento, si registra una perdita di credibilità delle fonti di informazione e un crescente allontanamento degli italiani dai mezzi di comunicazione tradizionali. Il rapporto evidenzia come questa crisi abbia portato a un cambiamento nei comportamenti di consumo delle notizie e a una diffusa sfiducia nei confronti dei mezzi di comunicazione.

Il 21° Rapporto Censis sulla comunicazione si intitola “L’informazione nel mirino”. Il titolo non è una metafora. Nel 2025 sono stati uccisi nel mondo 129 giornalisti e operatori dei media, il numero più alto da quando il Committee to Protect Journalists ha iniziato il conteggio nel 1992: almeno 104 sono morti in contesti di conflitto armato. In Italia, l’ 11 maggio scorso, il ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma hanno assegnato la scorta a Nello Trocchia, inviato del quotidiano Domani, bersaglio di minacce della criminalità romana. Con lui salgono a 29 i cronisti italiani costretti a vivere protetti per il proprio lavoro. Il rapporto, presentato il 28 aprile 2026, parte da qui. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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