Italiani e sesso boom dei rapporti a tre | Sperimentare sì ma restano centrali le relazioni stabili – Il rapporto Censis

Gli italiani oggi vivono la sessualità in modo più aperto e disinibito rispetto a 25 anni fa, pur mantenendo una forte preferenza per relazioni affettive stabili. È quanto emerge dal rapporto del Censis intitolato Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali, basato su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 60 anni. Uno dei dati più significativi riguarda l’aumento delle esperienze sessuali non convenzionali. I rapporti a tre o più persone, ad esempio, sono cresciuti in modo netto: tra le donne si passa dallo 0,7% del 2000 al 6,8% del 2025, mentre tra gli uomini dal 3,2% al 20,1%. Nonostante questa maggiore apertura, la maggioranza degli italiani continua a privilegiare la stabilità: l’80,4% dichiara infatti di avere rapporti esclusivamente con il proprio partner. 🔗 Leggi su Open.online

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