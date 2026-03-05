Puglia 6348 furti in abitazione nel 2024 | 16,4 ogni mille abitanti Sotto la media nazionale Rapporto Censis-Verisure
Nel 2024 in Puglia sono stati commessi 6.348 furti in abitazione, con una crescita dello 0,6% rispetto all’anno precedente. Il dato si traduce in 16,4 reati ogni mille abitanti, una cifra inferiore alla media nazionale. La statistica è stata diffusa dal rapporto Censis-Verisure, che evidenzia una situazione relativamente stabile rispetto al passato recente.
Di seguito un comunicato diffuso da Verisure: Nel 2024 in Puglia sono stati registrati 6.348 furti in abitazione, mostrando una situazione sostanzialmente stabile con solo un leggero incremento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Il numero di episodi, pari a 16,4 ogni 10.000 abitanti, si attesta ben al di sotto della media italiana di 26,4, collocando la regione al 15° posto a livello nazionale. Per quanto riguarda le rapine in abitazione, ovvero intrusioni che implicano l'uso della violenza contro i presenti, nel 2024 in Puglia si contano 106 episodi, pari a 2,7 ogni 100.000 abitanti: per incidenza la regione si colloca all'11° posto nella graduatoria nazionale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
