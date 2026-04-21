Un uomo di 39 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato ieri mattina dopo aver provocato scompiglio nel pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento a Verona. L’uomo ha mostrato comportamenti violenti e ha tentato di fuggire prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. L’intervento delle autorità è avvenuto nel corso di una mattinata caratterizzata da momenti di tensione all’interno della struttura sanitaria.

Un uomo di 39 anni, privo di una dimora fissa e già noto alle autorità, è stato arrestato nella mattinata di ieri, 20 aprile, dopo aver scatenato violenza all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento a Verona. L’individuo, dopo essere stato assistito dal personale sanitario, ha aggredito gli arredi della sala d’attesa e ha forzato la porta scorrevole che separa l’area comune dagli ambulatori, provocando danni strutturali alla struttura sanitaria. La dinamica dell’aggressione tra assistenza medica e violenza improvvisa. Tutto ha avuto inizio quando il trentanovenne si è presentato presso il presidio ospedaliero di Borgo Trento per ricevere le cure necessarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos al pronto soccorso di Verona: uomo arrestato dopo la fuga violenta

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