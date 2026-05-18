È stato arrestato a Cadice il terzo uomo coinvolto nel rapimento di Danilo Valeri, avvenuto nella zona di Ponte Milvio. La polizia ha catturato il sospetto dopo settimane di indagini e ricerche. La vicenda aveva già visto l'arresto di altri due soggetti, mentre le autorità continuano a seguire le tracce di eventuali complici. Restano ancora da chiarire i dettagli sulla fuga del sospetto fino in Spagna e sul ruolo dell’ex calciatore nella vicenda.

? Domande chiave Come ha fatto il terzo complice a fuggire fino in Spagna?. Chi è l'ex calciatore coinvolto nel rapimento di Danilo Valeri?. Perché i criminali hanno scelto proprio il padre della vittima?. Come sono stati rintracciati i responsabili dopo il debito di droga?.? In Breve Debito di 9mila euro per droga causò il rapimento a Ponte Milvio nel 2022.. Coinvolti Osvaldo Isaac Jimenez Gonzalez e Diaby Aboudramane arrestati nel febbraio 2024.. Padre della vittima Maurizio Valeri gestisce un autolavaggio in viale del Casale.. Terzo complice catturato a Cadice tramite mandato europeo della divisione Sirene.. Il ventiseienne romano che si era rifugiato a Cadice è stato riportato in Italia lunedì 18 maggio 2026 dopo l’estrazione coordinata dalle autorità spagnole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapimento Danilo Valeri: preso a Cadice il terzo complice di Ponte Milvio

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