A Lonate Pozzolo si è conclusa la ricerca di uno dei sospettati coinvolti nella tentata rapina avvenuta il 14 gennaio in una casa del paese. Dopo giorni di indagini, è stato arrestato il terzo presunto complico, portando a termine la fase di cattura relativa a questo episodio che aveva attirato l’attenzione della comunità.

È terminata la caccia all’uomo per uno dei protagonisti della tragica rapina avvenuta lo scorso 14 gennaio in una abitazione di Lonate Pozzolo, un episodio che aveva sconvolto l’intera comunità locale. I carabinieri hanno individuato e arrestato il terzo malvivente coinvolto nell’assalto. La rapina, fin dall’inizio, si era rivelata drammatica. I ladri erano entrati in casa, ma il proprietario, sorpreso dall’irruzione, aveva reagito, scatenando una colluttazione che era costata la vita a uno dei rapinatori, il 33enne Adamo Massa. Subito dopo l’evento, le indagini avevano portato alla cattura del figlio di Massa, Rayan Massa 18enne, mentre un altro dei complici era ancora ricercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tentata rapina a Lonate Pozzolo. Terminata la caccia all’uomo: preso il terzo, presunto complice

Articoli correlati

È stato arrestato il terzo complice di Adamo Massa, il 38enne ucciso in una rapina a Lonate PozzoloI carabinieri hanno arrestato il terzo complice di Adamo Massa, ucciso a Lonate Pozzolo (Varese) durante una rapina in una villa.

Tentata rapina a Lonate Pozzolo: arrestato il figlio dell’uomo ucciso dalle coltellate del padrone di casaLonate Pozzolo (Varese), 3 febbraio 2026 – Fermato il figlio dell’uomo ucciso nella tentata rapina di Lonate Pozzolo.

Lonate Pozzolo | Accoltella il ladro, parla il cugino

Approfondimenti e contenuti su Lonate Pozzolo

Temi più discussi: Tentata rapina a Lonate Pozzolo (Va): arrestato il terzo presunto complice, è un 46enne con precedenti; Lonate Pozzolo, preso anche il terzo complice del rapinatore ucciso dal padrone di casa che l'aveva sorpreso a rubare; Lonate Pozzolo, arrestato il presunto terzo complice della tentata rapina in villa; Tentata rapina a Lonate Pozzolo. Terminata la caccia all’uomo: preso il terzo, presunto complice.

Lonate Pozzolo, arrestato il presunto terzo complice della tentata rapina in villaSi tratta di un 46enne già ai domiciliari che avrebbe fatto da palo e abbandonato Adamo Massa in fin di vita davanti all'ospedale di Magenta ... rainews.it

Arrestato 46enne di origine Sinti, terzo presunto complice della tentata rapina a Lonate PozzoloLa vicenda del 14 gennaio che costò la vita a Adamo Massa si chiude con un nuovo fermo da parte dei Carabinieri ... laprovinciadivarese.it

Lonate Pozzolo, preso anche il terzo complice del rapinatore ucciso dal padrone di casa che l'aveva sorpreso a rubare - facebook.com facebook