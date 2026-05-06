Il nostro silenzio di fronte al rapimento israeliano di Thiago e Saif è più che vergognoso | è complice

Il rapimento di Thiago Avila e Saif Abukeshek avvenuto in acque internazionali da parte di forze israeliane solleva molte questioni legate al rispetto del diritto internazionale e ai diritti umani. I due attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati fermati in circostanze che attirano l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e controversie legate alla regione.

Il rapimento israeliano in acque internazionali di Thiago Avila e Saif Abukeshek, due attivisti della Global Sumud Flotilla viola tutti i valori che l'Occidente definisce propri e universali, dai diritti umani al diritto internazionale. Eppure, tutti zitti, acquiescenti e complici.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Diffondiamo il post di Global Sumud Flotilla Italia, “Libertà per Thiago e Saif. Libertà per i prigionieri palestinesi. Questo è oltre ogni confine del diritto e dell’umanità stessa.” L’attenzione non deve calare. Thiago e Saif liberi. - facebook.com facebook

Diffondiamo il post di Global Sumud Flotilla Italia, “Libertà per Thiago e Saif. Libertà per i prigionieri palestinesi. Questo è oltre ogni confine del diritto e dell’umanità stessa.” L’attenzione non deve calare. Thiago e Saif liberi. x.com