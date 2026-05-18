Ranking WTA 18 maggio 2026 | Jasmine Paolini scivola fuori dalla top ten

Al termine del torneo di Roma, il ranking WTA è stato aggiornato e Jasmine Paolini è uscita dalla top ten. Aryna Sabalenka si conferma al primo posto, mentre Elena Rybakina si avvicina alla leader. Iga Swiatek mantiene il terzo gradino del podio, nonostante la pressione di Coco Gauff, che occupa la quarta posizione. La classifica riflette le ultime performance delle giocatrici, con alcuni spostamenti in posizioni chiave. Nessuna variazione significativa si è verificata nelle prime dieci posizioni, tranne l’uscita di Paolini.

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Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del 1000 di Roma: la bielorussa Aryna Sabalenka resta al comando, anche se la kazaka Elena Rybakina, si avvicina, mentre la polacca Iga Swiatek difende il terzo posto dall’attacco della statunitense Coco Gauff, quarta. Scivola fuori dalla top ten l’azzurra Jasmine Paolini, che non difende il titolo a Roma e si ritrova in tredicesima posizione, mentre la vincitrice del torneo capitolino, l’ ucraina Elina Svitolina, guadagna tre posti e si issa in settima piazza. L’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, guadagna una posizione e si porta al numero 40, mentre tra le prime 200 del mondo ci sono Lisa Pigato, che si trova al numero 138, Lucrezia Stefanini, che è 154ma, Nuria Brancaccio, che invece si piazza 165ma, e Lucia Bronzetti, che si ritrova 173ma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ranking WTA (18 maggio 2026): Jasmine Paolini scivola fuori dalla top ten ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video JASMINE PAOLINI IN LACRIME: IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE DELLA STAGIONE Sullo stesso argomento Ranking WTA (4 maggio 2026): Jasmine Paolini stabile in top-10, Sabalenka salda in vettaUna nuova settimana ha inizio per Aryna Sabalenka il primato della classifica mondiale non è in discussione. Ranking WTA (2 marzo 2026): Jasmine Paolini stabile in classifica. Solo due azzurre in top-100Lunedì senza significativi aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile. Ranking WTA (18 maggio 2026): Jasmine Paolini scivola fuori dalla top tenIl ranking WTA è stato aggiornato al termine del 1000 di Roma: la bielorussa Aryna Sabalenka resta al comando, anche se la kazaka Elena Rybakina, si ... oasport.it WTA Roma 2026: Jasmine Paolini difende i 1000 punti del 2025. Gli scenari (migliori e peggiori) di classificaL'azzurra Jasmine Paolini difenderà a Roma il titolo vinto nel 2025: l'azzurra lo scorso anno colse il successo agli Internazionali d'Italia, torneo di ... oasport.it