Lunedì senza cambiamenti significativi nella classifica mondiale del tennis femminile. Jasmine Paolini si mantiene stabile, mentre solo due giocatrici italiane sono presenti nella top-100. La classifica viene aggiornata con i posizionamenti attuali, senza variazioni rispetto alla settimana precedente. La top-10 rimane invariata e nessuna atleta italiana sale o scende di posizione.

Lunedì senza significativi aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile. Ai piani alti della classifica mondiale, infatti, troviamo sempre la bielorussa Aryna Sabalenka che coi suoi 10675 punti precede la polacca Iga Swiatek (7588), la kazaka Elena Rybakina (7588) e le tre americane Coco Gauff (6803), Jessica Pegula (6583) e Amanda Anisimova (6070). Jasmine Paolini ha cercato di scuotersi e di guadagnare punti per avvicinarsi alla top-6, visto il gap sensibile che la separa da Anisimova. Nel torneo WTA500 di Merida, l’azzurra aveva una buona opportunità, ma il suo percorso si è fermato in semifinale. Pertanto, la toscana è sempre n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking WTA (2 marzo 2026): Jasmine Paolini stabile in classifica. Solo due azzurre in top-100

Ranking Wta, Paolini resta ottava: due azzurre in top 100 a inizio 2026L’Italtennis femminile inizia il 2026 con due azzurre tra le prime cento del ranking Wta.

Ranking WTA (23 febbraio 2026): Jasmine Paolini guadagna una posizione, Elisabetta Cocciaretto la perdeSi tratta dell’unica variazione registrata in top ten rispetto alla settimana scorsa.

Una raccolta di contenuti su Jasmine Paolini.

Temi più discussi: Il ranking Wta dopo il '1000' di Dubai: la posizione di Jasmine Paolini; Qualificazioni WTA Indian Wells 2026, Trevisan e Stefanini in lizza: ecco le loro avversarie; Merida su SuperTennis: Paolini si ferma in semifinale, vince Bucsa; Jasmine Paolini cede in due set a Cristina Bucsa ed è fuori in semifinale nel WTA di Merida.

Ranking WTA (2 marzo 2026): Jasmine Paolini stabile in classifica. Solo due azzurre in top-100Lunedì senza significativi aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile. Ai piani alti della classifica mondiale, infatti, troviamo sempre ... oasport.it

Wta Merida, Paolini fuori in semifinale: Bucsa vince 7-5, 6-4Si è chiuso in semifinale il percorso di Jasmine Paolini al Wta 500 di Merida. L'azzurra, in tabellone grazie a una wild card, ha perso contro la spagnola Cristina Bucsa, numero 63 del ranking Wta, ... sport.sky.it

Jasmine Paolini si ferma sul più bello a Merida: sul cemento messicano ko in semifinale con Bucsa#tennisitaliano - facebook.com facebook

LUCIANOOO Darderi supera 6-4, 6-3 Baez e conquista la seconda finale dell’anno a Santiago, dove se la vedrà con il tedesco Hanfmann per il titolo Si ferma invece in semifinale la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Merida, sconfitta dalla spagnola x.com