Italia da record nel ranking ATP | quattro azzurri in top-20 da oggi

Oggi l'Italia può vantare un record nel ranking ATP con quattro tennisti italiani tra i primi 20 al mondo. È un lunedì che segna una svolta storica per il tennis maschile italiano, poiché per la prima volta dal 1973, anno di nascita del ranking ATP, questa situazione si verifica. Tra i protagonisti ci sono quattro giocatori italiani, tra cui spicca uno in top 10.

Sarà ricordato come un lunedì storico per il tennis italiano maschile. Per la prima volta da quando esiste il ranking ATP (1973), il Bel Paese può vantare ben quattro giocatori contemporaneamente tra i primi 20 del mondo: Jannik Sinner (n.2), Lorenzo Musetti (n.5), Flavio Cobolli (n.14) e Luciano Darderi (n.18). Un traguardo mai raggiunto prima, che certifica in maniera inequivocabile la profondità e la qualità del movimento azzurro. A fare da traino è un campione straordinario come Sinner, reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Indian Wells, simbolo di una leadership tecnica e mentale che ha portato l’Italia ai vertici del tennis mondiale.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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