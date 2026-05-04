Il ranking ATP vede un risultato storico per il tennis italiano con Jannik Sinner che si posiziona tra i primi venti giocatori del mondo. La sua vittoria a Madrid ha contribuito a questo record, portando l’Italia a contare più tennisti nella top 20 rispetto a qualsiasi altra nazione. Questo risultato rafforza l’ottimismo in vista degli imminenti Internazionali BNL d’Italia del 2026.

E’ un lunedì da record per il tennis maschile italiano, dopo il trionfo di Sinner a Madrid. Un lunedì che fa sognare grandi cose in vista degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, è il terzo giocatore a superare i 14 mila punti nel raking Atp. Flavio Cobolli, grazie ai quarti di finale a Madrid, ha firmato il nuovo best ranking alla posizione numero 12, eguagliando Paolo Bertolucci al settimo posto tra gli italiani arrivati più in alto in classifica nell’era Open. Con la risalita di Luciano Darderi alla posizione numero 20, inoltre, l’Italia torna ad esprimere quattro giocatori tra i primi 20 del mondo, come era successo per la prima volta nella storia lo scorso 16 marzo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ranking Atp, Jannik Sinner dominatore: è un’Italia da record nella top 20

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