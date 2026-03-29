Sinner numero 1 al mondo nel ranking ATP al posto di Alcaraz | cosa serve tra Miami e Monte Carlo

Il tennista italiano ha raggiunto la finale del Miami Open battendo il suo avversario e, grazie a questa vittoria, ha scalato posizioni nel ranking ATP. Con questo risultato, Sinner ha superato temporaneamente il suo rivale spagnolo, che occupava la prima posizione. La corsa per la vetta continua tra i due, con le prossime tappe a Monte Carlo e altre competizioni sulla terra battuta.

Sinner conquista la finale del Miami Open contro Lehecka e riduce drasticamente il gap dallo spagnolo nel ranking ATP. I calcoli e gli scenari punti alla mano: con una vittoria in Florida, il clamoroso sorpasso al numero uno a Monte Carlo diventa possibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Diminuisce il divario tra Sinner e Alcaraz nel ranking ATP. Quanti punti può guadagnare a MiamiJannik Sinner accorcia le distanze nei confronti di Carlos Alcaraz nel nuovo aggiornamento della classifica mondiale. Sinner dietro Alcaraz in ranking Atp, Cobolli sale al numero 15Jannik Sinner resta al numero 2 dietro a Carlos Alcaraz nella classifica Atp aggiornata oggi, 2 marzo, come ogni lunedì. Miami Open SHAKES ATP Rankings! Alcaraz Shock Upset, Sinner Surges, Djokovic Falls Una selezione di notizie su Monte Carlo Temi più discussi: Sinner a Montecarlo può tornare n.1, tutti gli scenari per il sorpasso ad Alcaraz; Sinner e la rincorsa al numero 1: obiettivo sorpasso a Monte-Carlo; Jannik Sinner può tornare numero 1 anche se non vince a Miami: lo scenario per superare Alcaraz; Sinner numero 1 al mondo: ecco quando e come può avvenire il sorpasso su Alcaraz. Sinner punta al primo posto mondiale a Monte Carlo, i possibili scenari del sorpasso su AlcarazSinner a un passo dal numero 1 Atp: cosa deve accadere Jannik Sinner, protagonista sul cemento di Miami, ha raggiunto la finale del Masters 1000 2025 ... assodigitale.it Sinner e la rincorsa al numero 1: obiettivo sorpasso a Monte-CarloL’eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz a Miami potrebbe cambiare la fisionomia della corsa a due per il posto di numero 1 del mondo ... sport.tiscali.it All’ombra della Rocca, nella celebre Place du Casino e nel cuore del Carré d'Or, si trova un luogo simbolo del Principato, che intreccia la sua storia con quella dei Grimaldi: l’Hôtel de Paris di Monte Carlo, interamente rinnovato nel 2020 da Monte Carlo Sociét - facebook.com facebook