I Rangers Qualiano hanno vinto la partita contro il Casoria con il punteggio di 2-1, assicurandosi così l'accesso alla finale dei play-off per l’Eccellenza. La squadra ha ottenuto il risultato che le permette di avanzare nella competizione, portando a casa una vittoria importante. La partita si è svolta con intensità e determinazione, portando il pubblico a festeggiare il raggiungimento di un obiettivo significativo per il club. Ora, l’attenzione si concentra sulla prossima sfida decisiva.

I Rangers Qualiano battono il Casoria 2-1 e conquistano la finale play-off per l’Eccellenza: entusiasmo alle stelle. Non era affatto scontato. E invece i Rangers Qualiano ce l’hanno fatta: battono il Casoria per 2-1 e conquistano l’accesso alla finalissima dei play-off che vale la promozione nel campionato di Eccellenza. Una vittoria che ha il sapore della storia e che accende l’entusiasmo di un’intera città, pronta a sognare insieme alla propria squadra. La vittoria contro il Casoria. A decidere il match sono stati Mascolo e Poziello, protagonisti di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. Il risultato finale premia la determinazione dei Rangers, capaci di imporsi contro un avversario ostico e di conquistare un traguardo tutt’altro che scontato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rangers Qualiano in finale play-off: sogno Eccellenza vicino

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