Rangers Qualiano vittoria sul Brusciano e secondo posto | ora i playoff per l’Eccellenza

I Rangers Qualiano hanno concluso la regular season al secondo posto con 63 punti, dopo aver battuto il Brusciano in modo netto. La vittoria ha permesso loro di qualificarsi per i playoff di Eccellenza. La squadra ha ottenuto così il miglior risultato stagionale, chiudendo con una prestazione convincente. Ora si preparano alle fasi successive della competizione, che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Rangers Qualiano chiudono secondi con 63 punti e volano ai playoff dopo la vittoria sul Brusciano. I Rangers Qualiano chiudono la regular season nel migliore dei modi con una vittoria netta contro il Brusciano e conquistano il secondo posto in classifica, posizione che vale l’accesso ai playoff. La formazione qualianese termina il campionato con un bilancio positivo: 63 punti ottenuti in 30 partite, frutto di un percorso costante e competitivo che ha permesso alla squadra di restare stabilmente ai vertici della classifica. La vittoria nell’ultima giornata conferma la solidità del gruppo e rilancia le ambizioni in vista della fase decisiva della stagione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Rangers Qualiano, vittoria sul Brusciano e secondo posto: ora i playoff per l’Eccellenza Notizie correlate Leggi anche: Rangers Qualiano, vittoria netta contro il Me.Gi.C. Liternum e secondo posto nel mirino Rangers Qualiano da Sogno: Espugnato il “Liguori”, il secondo posto è realtàRangers Qualiano espugnano il “Liguori”: vittoria sul Casoria e secondo posto solitario a una giornata dalla fine del Girone A di Promozione. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Gricignano a un passo dal sogno: vetta conquistata nel recupero, ora manca l'ultimo sigillo; Il Casoria cede ai Rangers Qualiano: Liccardi decide la sfida al Liguori.; Rangers Qualiano da Sogno: Espugnato il Liguori, il secondo posto è realtà - Punto!; Promozione, Città Di Campagna per la vittoria finale del girone. Agropoli ospita Palomonte. BEST GOAL VINCENZO LICCARDI Rangers QUALIANO - facebook.com facebook