Rangers Qualiano da Sogno | Espugnato il Liguori il secondo posto è realtà

I Rangers Qualiano hanno vinto in trasferta contro il Casoria nel match disputato sul campo “Liguori”. Con questa vittoria, sono saliti al secondo posto in classifica nel Girone A di Promozione, a una giornata dalla conclusione del campionato. La squadra ha conquistato tre punti importanti che hanno consolidato la loro posizione in classifica. La partita si è conclusa con il risultato che ha permesso ai Rangers di ottenere questo risultato.

Rangers Qualiano espugnano il “Liguori”: vittoria sul Casoria e secondo posto solitario a una giornata dalla fine del Girone A di Promozione.. TORRE DEL GRECO – In una cornice di pubblico e prestigio degna di categorie superiori, i Rangers Qualiano firmano l’impresa dell’anno. Nella penultima giornata del Girone A di Promozione, i rossoblu espugnano lo stadio “Liguori ” battendo il Casoria per 1-0, conquistando una vittoria pesantissima che vale il sorpasso in classifica e il secondo posto solitario. Il Match: Cuore e Strategia. La sfida, carica di tensione agonistica vista la posta in palio, ha vissuto di un sostanziale equilibrio nella prima frazione di gioco.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Rangers Qualiano da Sogno: Espugnato il “Liguori”, il secondo posto è realtà R. QUALIANO VS CASAL DI PRINCIPE Notizie correlate Leggi anche: Rangers Qualiano, vittoria netta contro il Me.Gi.C. Liternum e secondo posto nel mirino Leggi anche: Rangers Qualiano da urlo: tris vincente al Cellole Calcio Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Scheda giocatore Caso Naturale Vincenzo; Il Casoria cede ai Rangers Qualiano: Liccardi decide la sfida al Liguori.; Rangers Qualiano da Record: un 16-0 che entra nella storia - Punto!; Qualiano, rush finale per inseguire l’Eccellenza. Rangers Qualiano da Record: un 16-0 che entra nella storia - x.com GOL, GOL E ANCORA GOL! ieri al Santo Stefano non c’è stata partita: i nostri Rangers Qualiano schiantano il Micri Calcio con uno storico 16-0! Una prestazione mostruosa dei ragazzi che hanno onorato la maglia dal 1’ al 90’ senza mai ferma - facebook.com facebook