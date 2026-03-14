Ucraina raid con droni e missili russi vicino Kiev | 4 morti e 10 feriti

Nelle prime ore di sabato 14 marzo, fonti ucraine hanno riferito di un attacco con droni e missili russi vicino a Kiev, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre dieci. L’evento si inserisce nell’intensificarsi delle operazioni militari tra le due nazioni, con i raid che hanno coinvolto la zona della capitale ucraina. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

(Adnkronos) – Continua la guerra tra Russia e Ucraina. Nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo, fonti ufficiali ucraine hanno denunciato massicci raid di droni e missili russi nella zona di Kiev, riportando che quattro persone sarebbero morte e dieci ferite. Esplosioni sono state segnalate in diverse zone intorno alla capitale. Secondo quanto riportato dal. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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