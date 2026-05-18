Ragazzo picchiato dal branco Foggia si mobilita contro la malamovida | un corteo per dire Stop alla violenza

A Foggia si è svolto un corteo per protestare contro la violenza tra i giovani, in risposta a un episodio recente che ha coinvolto un ragazzo picchiato da un gruppo di coetanei. La manifestazione si è svolta in città per richiamare l’attenzione sulla crescente frequenza di aggressioni compiute da gruppi di giovanissimi, alcuni anche minorenni, nei confronti di altri ragazzi. La questione della malamovida e dei comportamenti violenti tra i giovani rimane al centro del dibattito pubblico locale.

La malamovida a Foggia, e non solo, è un tema che si fa sempre più caldo. Anche perché gli episodi di aggressioni, perpetrate da gruppi di giovanissimi (a volte anche minorenni) ai danni di altri giovani, sono sempre più frequenti. “Ne abbiamo sentito parlare spesso, ma quando ti tocca. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Foggia, cerca di rubare un'auto e viene picchiato per strada: il video diventa virale

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