Foggia si mobilita contro la violenza di genere | Savino Zaba al fianco de ' Il Filo di Arianna'

A Foggia è stata avviata una campagna contro la violenza di genere, con la partecipazione di Savino Zaba, noto conduttore televisivo e radiofonico. La campagna è promossa e realizzata dalla Società Cooperativa Sociale 'Il Filo d'Arianna', che gestisce i Centri Antiviolenza in tre territori diversi. Zaba è stato scelto come testimonial per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.

Sarà Savino Zaba, noto conduttore televisivo e radiofonico, il testimonial della campagna istituzionale per il contrasto alla violenza di genere promossa e realizzata dalla Soc Cooperativa Sociale 'Il Filo d'Arianna', realtà che gestisce i Centri Antiviolenza di tre ambiti territoriali della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Larino si schiera: dialogo cruciale contro la violenza di genere? Cosa sapere Lella Palladino e Roberto Graziano presentano il volume Che sia l'ultima a Larino il 29 aprile. Dignità di genere, al Morgagni il gioco diventa strumento contro la violenzaLe classi 3°AU e 3°CU hanno partecipato agli appuntamenti del 22 e 28 gennaio e del 12 febbraio, guidate dalle esperte Antonella Guarino e Irene...