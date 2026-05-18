Rafforzare le strutture sanitarie per evitare un nuovo caso Salim
Il ministro Piantedosi ha commentato la vicenda di Modena, sottolineando che il sospetto coinvolgimento di un terrorista non identificato tra gli autori di un recente episodio è una buona notizia. La discussione si concentra sulla necessità di rafforzare le strutture sanitarie per prevenire situazioni analoghe in futuro. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’indagine, mentre si evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione su eventuali segnali preoccupanti. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione dei rischi.
È un po’ come il bicchiere mezzo pieno. E mezzo vuoto. Ha ragione il ministro Piantedosi: il fatto che il killer di Modena non sia un terrorista sfuggito alle maglie dei nostri servizi, è motivo di conforto. Del resto, da noi la jihad, passa, progetta, ma difficilmente agisce. Non da oggi. E questo, a quanto pare, è il bicchiere mezzo pieno. Poi, l’altra faccia della medaglia. Ancora più preoccupante. Perché se la ragnatela dell’antiterrorismo è fitta e collaudata, quella dei servizi sociali e sanitari, evidentemente qualche smagliatura la presenta. Se Salim, “affetto da disturbo schizoide della personalità”, era uscito da tutti i radar del... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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