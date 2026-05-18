Il ministro Piantedosi ha commentato la vicenda di Modena, sottolineando che il sospetto coinvolgimento di un terrorista non identificato tra gli autori di un recente episodio è una buona notizia. La discussione si concentra sulla necessità di rafforzare le strutture sanitarie per prevenire situazioni analoghe in futuro. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’indagine, mentre si evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione su eventuali segnali preoccupanti. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione dei rischi.

È un po’ come il bicchiere mezzo pieno. E mezzo vuoto. Ha ragione il ministro Piantedosi: il fatto che il killer di Modena non sia un terrorista sfuggito alle maglie dei nostri servizi, è motivo di conforto. Del resto, da noi la jihad, passa, progetta, ma difficilmente agisce. Non da oggi. E questo, a quanto pare, è il bicchiere mezzo pieno. Poi, l’altra faccia della medaglia. Ancora più preoccupante. Perché se la ragnatela dell’antiterrorismo è fitta e collaudata, quella dei servizi sociali e sanitari, evidentemente qualche smagliatura la presenta. Se Salim, “affetto da disturbo schizoide della personalità”, era uscito da tutti i radar del... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rafforzare le strutture sanitarie per evitare un nuovo caso Salim

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