Dalla Asl arrivano le prescrizioni sanitarie e le strutture chiuse durante la sospensione idrica del 13 e 14 aprile

Durante la sospensione idrica programmata il 13 e 14 aprile che coinvolgerà 22 comuni, l'Azienda sanitaria locale ha fornito indicazioni sulle precauzioni da adottare. Sono state emesse prescrizioni sanitarie e consigli pratici, in particolare riguardo alle strutture che rimarranno chiuse durante questo periodo. L'obiettivo è informare i cittadini su come comportarsi durante le ore di assenza dell'acqua e nelle fasi successive alla ripresa del servizio.

Anche la Asl interviene con prescrizioni e consigli sanitari in merito alla maxi sospensione idrica che interesserà 22 comuni il 13 e 14 aprile da parte dell'Aca, fornendo alcune informazioni su come comportarsi durante il periodo di assenza dell'acqua e nelle ore successive alla riattivazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Sospensione idrica del 13 e 14 aprile prossimi: Aca incontra le associazioni di categoriaNelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile Aca eseguirà alcuni importanti interventi tecnici sulla condotta adduttrice “Giardino”, una delle... Un vademecum dell'Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprileL'azienda idrica ha fornito un documento con una serie di informazioni e misure da adottare per gli enti locali coinvolti nella maxi sospensione... Temi più discussi: Case e ospedali di Comunità. Asl Roma 2 completa la rete entro i tempi del Pnrr; Le oasi della salute: il 17 maggio prevenzione cardiovascolare gratuita; Sanità e politiche sociali, dalla Regione 19 milioni alle Asl; Guardia medica tagliata dalla Asl. Una sola auto per tutto il Tigullio. Arrivano le guardie armate negli ospedali del CanaveseDal primo maggio tre ospedali del Torinese saranno presidiati da guardie armate: sono quelli dell’Asl To4, l’azienda sanitaria che copre la parte nord della provincia. I vigilantes arriveranno a Ivrea ... torino.repubblica.it Scandalo tangenti Asl Bari, licenziati altri dueAsl Bari, licenziati i funzionari Connie Sciannimanico e Nicola Jacobellis coinvolti nello scandalo appalti pilotati. Condannati rispettivamente a 4 anni e mezzo e 5 anni. Dopo Nicola Sansolini, il di ... informatissimo.net AUTISMO: 1300 PAZIENTI SEGUITI DALLA ASL DI SS. UN FENOMENO IN CRESCITA 1300 pazienti seguiti dalla Asl di Sassari per disturbi dello spettro autistico. Un fenomeno dalle dimensioni notevoli che richiede risposte continue e diagnosi precoce. Stef - facebook.com facebook