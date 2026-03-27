In Umbria, le convenzioni con le strutture sanitarie private accreditate sono state prorogate fino al 30 giugno senza un atto formale della Giunta regionale che definisca un quadro complessivo. Questa decisione avviene in assenza di una pianificazione strutturata, lasciando il settore sanitario in una situazione di incertezza e gestione senza regole precise.

La nota del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, questione che sfiora anche la realtà ternana del progetto stadio-clinica Si continua a rinviare senza una strategia. Si procede per proroghe, senza indicare chiaramente quale sia il modello di integrazione tra pubblico e privato accreditato: il 31 marzo scade il termine per il rinnovo delle convenzioni tra Regione e strutture private accreditate, un passaggio cruciale per il funzionamento del sistema sanitario regionale. La mancata definizione delle convenzioni entro quella scadenza non comporta solo l’assenza di un piano razionale di smaltimento delle liste d’attesa, ma rischia anche di impedire nuovi convenzionamenti, che potrebbero contribuire a ridurre i ritardi che oggi penalizzano i cittadini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Sanità Umbria, “Proroga delle convenzioni con le strutture sanitarie private accreditate senza regole e programmazione”

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