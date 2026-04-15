Radiologia interventistica H24 allo Spaziani | potenziati i servizi

Da pochi giorni, l’ospedale di Frosinone ha attivato il servizio di Radiologia Interventistica disponibile 24 ore su 24. Questa novità rappresenta un potenziamento importante per la rete sanitaria locale, permettendo interventi radiologici urgenti in qualsiasi momento della giornata senza interruzioni. La decisione mira a migliorare l’assistenza ai pazienti e a rispondere alle esigenze di emergenza che richiedono interventi immediati.

Importante potenziamento per la sanità provinciale: presso l’ospedale “Spaziani” di Frosinone è stato attivato il servizio di Radiologia Interventistica H24, operativo da pochi giorni.Il servizio passa così da una copertura H12 a una presenza continuativa, con guardia attiva nelle ore notturne.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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