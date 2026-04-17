Radiologia interventistica dirigente non disponibile per intervento d' urgenza | il caso

A Brindisi, un paziente in condizioni urgenti non è stato sottoposto a un intervento di radiologia interventistica perché il dirigente responsabile si trovava assente e non ha potuto eseguire la procedura. Il caso riguarda un'emergenza medica in cui l'assenza del professionista ha impedito l'intervento necessario in un momento critico. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione delle emergenze in quell'ospedale.

BRINDISI - Un intervento urgente, un paziente non trasportabile, ma il direttore dice di non essere in sede e di non essere nelle condizioni di poter eseguire la procedura. Un nuovo caso scuote la Radiologia interventistica dell'ospedale “Perrino” di Brindisi. Risale alla serata del 9 aprile. Un.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Radiologia interventistica. Pisa fa scuola in tutta ItaliaDal 23 al 25 febbraio arriveranno a Pisa 60 giovani medici provenienti da tutt’Italia, in rappresentanza di 35 scuole di specializzazione in... Radiologia interventistica H24 allo Spaziani: potenziati i serviziImportante potenziamento per la sanità provinciale: presso l’ospedale “Spaziani” di Frosinone è stato attivato il servizio di Radiologia... Contenuti e approfondimenti Messina, la radiologia interventistica incontra il territorio: confronto tra specialisti e Medici di famigliaLa sanità del futuro passa sempre più dalla collaborazione tra ospedale e territorio. Con questo obiettivo, il prossimo 18 aprile 2026 si terrà a Ex Chiesa ... messina.gazzettadelsud.it Asl Frosinone, rafforzata la risposta alle emergenze: Radiologia Interventistica H24 e UTN confermata nella rete regionale ictusDa pochi giorni si è passati da una presenza H12 a una H24, con attivazione della guardia attiva notturna in settimana e reperibilità degli operatori sanitari nei giorni festivi ... tunews24.it