Cambio palinsesto Mediaset | dal 18 maggio La forza di una donna lascia il daytime di Canale 5 arriva Racconto di una notte

Sarà una vera e propria rivoluzione di palinsesto quella che avverrà tra pochi giorni in casa Mediaset. A partire da lunedì 18 maggio infatti, i fans del serial drammatico turco La forza di una donna non troveranno più ad attenderli i loro beniamini nel pomeriggio di Canale 5. Al suo posto arriverà Racconto di una notte, finora andata in onda solo la domenica sera. La forza di una donna stop alle puntate pomeridiane dal 18 maggio. La forza di una donna è arrivata su Canale 5 nel 2025, e ci ha regalato storie capaci di entrare nel cuore di tantissimi fans. La dizi turca si è rivelata nel tempo un prodotto di grande successo, facendo registrare ascolti significativi che dimostrano come – molti telespettatori italiani – si siano appassionati alle vicende di Bahar.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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La forza di una donna CHIUDE: finale shock in prima serata

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