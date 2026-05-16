Racconto di una Notte Anticipazioni Puntate dal 18 al 23 maggio 2026 | Canfeza in pericolo Mahir sa chi li ha traditi!

Da anticipazionitv.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le nuove puntate di Racconto di una Notte in onda dal 18 al 23 maggio 2026 promettono emozioni forti. Mahir, Canfeza e Sureyya si trovano in una situazione pericolosa mentre cercano di sfuggire ai loro inseguitori. La tensione cresce e i colpi di scena non mancheranno, con rivelazioni scioccanti che metteranno a rischio le loro vite. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa avvincente soap turca. Mahir, Canfeza e Sureyya si nascondono. Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026, il finale della decima stagione Dopo aver deciso di non sposare Sila, Mahir lascia la villa degli Yilmaz con Canfeza e Sureyya. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Racconto di una Notte Anticipazioni 18 Maggio 2026 | Segreti e Tradimenti Shock

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