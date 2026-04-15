Asia nuova giornata straordinaria di raccolta dedicata ai rifiuti elettrici ed elettronici | tutti i dettagli

Domenica 19 aprile si svolgerà un’ulteriore giornata di raccolta dedicata ai rifiuti elettrici ed elettronici in piazza San Modesto, nel rione Libertà. L’evento si inserisce in una serie di iniziative rivolte alla gestione dei rifiuti speciali e si svolgerà nel rispetto delle modalità previste dall’organizzazione. La manifestazione prevede il deposito dei materiali presso i punti di raccolta allestiti in loco.

Si terrà domenica prossima 19 aprile, in piazza San Modesto al rione Libertà, un’altra giornata straordinaria di raccolta dedicata ai rifiuti elettrici ed elettronici. Come sempre, per venire incontro alle richieste dei cittadini, gli operatori dell’Asia accetteranno anche toner e cartucce stampanti, vernici, abbigliamento e tessili. I rifiuti potranno essere conferiti a partire dalle ore 10 e fino alle 13. Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo: 12 indagati, c’è. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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