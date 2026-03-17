Asia giornata di raccolta dei rifiuti speciali | fissata una nuova data

L’Asia ha annunciato che domenica 22 marzo si terrà un’altra giornata di raccolta rifiuti speciali e urbani presso il campo da rugby ‘Alfredo Dell’Oste’ in via Guido Dorso, nel rione Pacevecchia. La manifestazione si svolgerà in un’area dedicata alla gestione dei rifiuti e vedrà coinvolti volontari e operatori per il recupero dei materiali. La giornata si inserisce in un programma di iniziative di sensibilizzazione e cura del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asia comunica di aver organizzato per domenica prossima, 22 marzo, presso il campo da rugby ‘Alfredo Dell’Oste’, situato in via Guido Dorso, al rione Pacevecchia, un’altra giornata straordinaria dedicata alla raccolta dei rifiuti speciali ed urbani. Venendo incontro alle esigenze espresse dai cittadini e considerata la grande partecipazione registrata alle giornate precedenti, l’Azienda ha deciso di ampliare il servizio consentendo all’utenza di conferire altre tipologie di rifiuti. A partire dalle ore 10 del mattino e fino alle 13, oltre alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), potranno essere smaltiti toner e cartucce per stampanti, medicinali scaduti, vernici in barattolo, piccoli ingombranti, batterie auto, olio vegetale esausto, abbigliamento e tessili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Asia, giornata di raccolta dei rifiuti speciali: fissata una nuova data Articoli correlati Asia, giornata speciale di raccolta dei rifiuti speciali: fissata una nuova dataTempo di lettura: < 1 minutoL’Asia comunica di aver organizzato per domenica prossima, 22 marzo, presso il campo da rugby ‘Alfredo Dell’Oste’,... Asia, il 22 febbraio giornata straordinaria per raccolta Raee e altri rifiutiL’Asia comunica di aver organizzato per il prossimo 22 febbraio, in piazza Cardinal Pacca (più comunemente conosciuta come piazza Santa Maria),... How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits) Contenuti e approfondimenti su Asia giornata di raccolta dei rifiuti... Temi più discussi: Il villaggio più pulito dell’India chiude ai turisti la domenica: Mawlynnong sceglie una pausa; Ambiente - ECOPUNTO A PIANO CAPPELLE, FIRMATO IL PROTOCOLLO; Tarip a Benevento, Asia: riparte la sperimentazione al Rione Ferrovia; Via Norvegia, Asia Usb: Cassonetti rotti e spazzatura ovunque, ratti e parassiti si moltiplicano. Giornata nazionale di raccolta del farmaco. Al via il 9 febbraio in oltre 3 mila farmacieNelle farmacie che espongono la locandina del Banco Farmaceutico, si potrà acquistare e donare un farmaco da automedicazione a chi oggi vive ai limiti della sussistenza. L'iniziativa, organizzata ... quotidianosanita.it Giornata di raccolta del farmaco, il Rotary Club Arezzo Est rinnova il suo impegnoArezzo, 12 febbraio 2026 – Un gesto semplice, un aiuto concreto. Anche quest’anno il Rotary Club Arezzo Est rinnova il proprio impegno a favore della solidarietà partecipando alla Giornata di Raccolta ... lanazione.it Il Libano si conferma il fronte più caldo del conflitto in Asia occidentale. Le forze armate israeliane hanno annunciato l’avvio di operazioni terrestri nel sud del Paese, definite “mirate”, contro postazioni ritenute strategiche di Hezbollah. Parallelamente, Israele h - facebook.com facebook ASIA (@asia_capuano) / Posts / X x.com