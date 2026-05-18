Un episodio di violenza ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media, con testimonianze che descrivono un gesto impulsivo e privo di motivazioni legate alla storia migratoria della persona coinvolta. La ricostruzione degli eventi indica che la rabbia esplosa non è legata a questioni religiose, ma sembra derivare da un senso di disagio diffuso tra una generazione. Le indagini continuano per chiarire le cause e le circostanze di quanto accaduto.

"Un’esplosione di follia irrazionale. Una rabbia che non ha radici nella storia migratoria di questa persona, ma in un disagio che riguarda una intera generazione". A riflettere sul contesto in cui è maturato, nella mente di Salim El Koudri, 31 anni, l’attentato messo in atto sabato pomeriggio in pieno centro a Modena, è Roberta Paltrinieri, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Alma Mater. "La premessa è che il mio è un punto di vista, frutto delle informazioni emerse su quest’uomo", spiega la docente. "Quanto accaduto a Modena sabato – dice la professoressa Paltrinieri – è una strage per il numero di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rabbia, malattia e disagio: "Una esplosione di follia. La religione non c’entra"

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