A Modena, il vicino di casa dell’uomo coinvolto nell’aggressione ha spiegato che non si può attribuire l’episodio a motivazioni religiose, perché l’uomo non era credente. Ha aggiunto di non essere a conoscenza di eventuali problemi psichici, ma ha detto di aver notato alcuni cambiamenti nel suo comportamento, come il fatto che non salutava più le persone e parlava in modo diverso rispetto al passato.

“Non sapevamo dei problemi psichici ma avevamo notato qualcosa perché non parlava più come prima, non salutava la gente. Era cambiato da un annetto e mezzo, due”. Queste le parole del vicino di casa dell’assalitore di Modena, un ragazzo di 23 anni che vive a Ravarino accanto all’abitazione di Salim El Koudri, l’uomo che si sabato si è gettato sulla folla con la sua macchina. “Non c’entra niente la religione, lui non faceva nemmeno il Ramadan. Non era neanche credente”, ha aggiunto. “Prima di questo anno e mezzo, faceva l’impiegato – ha detto ancora – All’epoca era tranquillo, era laureato”. I genitori? “Sono brava gente, lavorano”. Quindi si dice “scioccato” e sottolinea: “Mi dispiace tantissimo per i feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Modena, il vicino di casa dell’assalitore: “Non c’entra la religione, non era credente”

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Modena, un vicino di casa dell'assalitore: La religione non c'entra niente

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