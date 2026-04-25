Papa Leone XIV e l’insegnamento della Religione a scuola Va oltre la trasmissione dei contenuti Leggere il disagio

Papa Leone XIV ha parlato di recente davanti ai rappresentanti di un partito politico europeo, evidenziando due temi principali: il ruolo della politica nel promuovere il bene comune e l’importanza dell’educazione nella crescita individuale. La discussione ha incluso anche l’insegnamento della religione nelle scuole, sottolineando che questa va oltre la semplice trasmissione di contenuti, cercando di leggere il disagio degli studenti. L’intervento è stato ripreso anche da agenzie di stampa come l’ANSA.

L’intervento di Papa Leone XIV davanti ai membri del Partito Popolare Europeo, rilanciato anche da fonti di agenzia come ANSA, si è mosso lungo due direttrici intrecciate: il ruolo della politica nel bene comune e quello dell’educazione nella formazione della persona. In questo secondo ambito si colloca il richiamo esplicito all’insegnamento della religione a scuola, definito come elemento compatibile con una “vera laicità”, che non esclude il fatto religioso ma lo comprende e lo interpreta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it #papaleonexiv Presenza e custodia per rispondere alle inquietudini dei giovani #shorts Notizie correlate Regina Coeli 6 aprile, Papa Leone XIV: la verità della Resurrezione va oltre le fake newsPapa Leone XIV al Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo: la verità della Resurrezione di Cristo supera le fake news e vince. Udienza Generale 4 febbraio 2026, Papa Leone XIV: come leggere correttamente la Sacra ScritturaPapa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi ha parlato dell’essenzialità della Sacra Scrittura che si incarna nella storia attraverso un linguaggio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Papa: come pastore non posso essere a favore della guerra, troppi innocenti morti; Camerun, Papa Leone XIV: L'umanità ha fame di pace, servono gesti di perdono; Leone XIV: Il mondo è devastato da una manciata di tiranni. Messa con 120mila fedeli a Douala; Papa Leone XIV a Sant’Angelo. Papa Leone XIV a Pavia il 20 giugno incontra i fedeli in piazza della Vittoria: il programma completoAlle 17.15 Leone XIV uscirà dal Duomo e raggiungerà a piedi piazza della Vittoria. Qui, alle 17.30, si terrà l’incontro con la cittadinanza. Sono previsti il saluto del sindaco di Pavia Michele Lissia ... laprovinciapavese.gelocal.it Il Papa l'8 maggio a Pompei e a Napoli, il programma della visitaPapa Leone XIV, ad un anno esatto dalla sua elezione, si recherà l'8 maggio in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Ecco il programma. Il Pontefice decollerà alle 8 dall'eliporto del Vaticano, per at ... ansa.it Duro richiamo alla politica da parte di Papa Leone, che durante l’udienza al Partito Popolare Europeo ha criticato una politica “urlata e fatta di slogan”, giudicata incapace di rispondere concretamente ai bisogni delle persone. “Per vincere la disaffezione all x.com Duro richiamo alla politica da parte di Papa Leone, che durante l’udienza al Partito Popolare Europeo ha criticato una politica “urlata e fatta di slogan”, giudicata incapace di rispondere concretamente ai bisogni delle persone. “Per vincere la disaffezione all - facebook.com facebook