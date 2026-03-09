La Samb ha ottenuto una vittoria per 1-0 a Guidonia, grazie al gol di Eusepi, che ha siglato l’ottavo centro stagionale. Candellori ha disputato una partita convincente come terzino, contribuendo alla solidità difensiva della squadra. La gara si è conclusa con i tre punti in tasca per i biancorossi, che hanno mantenuto il risultato fino al fischio finale.

La Samb ha conquistato i tre punti a Guidonia con una vittoria netta per 1-0, segnando l’ottavo gol stagionale di Eusepi. La partita, disputata domenica 8 marzo 2026 alle ore 22:58, ha la squadra rossoblù imporsi grazie a un assist decisivo di Parigini e a una difesa che ha retto nonostante gli infortuni. I dati della gara mostrano una prestazione difensiva solida del portiere Cultraro, che si è distinto nel secondo tempo per salvare il risultato. L’infortunio di Pezzola ha costretto lo staff tecnico a modificare la disposizione tattica, spostando Candellori da centrocampista a terzino destro, una mossa che ha funzionato alla perfezione. L’analisi delle pagelle rivela come Touré abbia offerto uno dei suoi migliori contributi stagionali, alternando pressing alto e regia centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Samb vince 1-0: Eusepi segna, Candellori brilla come terzino

