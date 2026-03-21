Cultraro c’è Eusepi lottatore Candellori imprudente sul penalty

Nel match di Cultraro, il portiere Eusepi ha disputato una buona partita, contribuendo con diversi interventi decisivi e mantenendo la porta inviolata fino al penalty. Cultraro ha mostrato miglioramenti di partita in partita, confermandosi come un elemento affidabile tra i pali. Candellori ha invece commesso un’azione imprudente sul calcio di rigore, che ha portato al gol decisivo.

Cultraro 7: Autore di diversi interventi sala risultato. Capitola solo su rigore. Sta crescendo di partita in partita, confermando di essere un portiere di provata affidabilità. Zini 7: Secondo centro stagionale per il terzino livornese. Prende il tempo a tutta la difesa della Ternana e corregge in rete un preciso cross dalla sinistra di Piccoli. Un po’ arruffone ma sempre grintoso e determinato. Stavolta decisivo. Lepri 6: Ci mette sempre il fisico lottando su ogni pallone con chiunque passi dalle sue parti. Dalmazzi 6: Sempre pericoloso sulle palle inattive. Di testa sifopra il vantaggio nel primo tempo. Concentrato e determinato in fase di marcatura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cultraro c’è, Eusepi lottatore. Candellori imprudente sul penalty Articoli correlati Leggi anche: Orsini senza colpe, Candellori lottatore. Stoppa ed Eusepi stavolta non pungono Samb vince 1-0: Eusepi segna, Candellori brilla come terzinoLa Samb ha conquistato i tre punti a Guidonia con una vittoria netta per 1-0, segnando l’ottavo gol stagionale di Eusepi. Contenuti utili per approfondire Cultraro c'è Eusepi lottatore... Temi più discussi: E’ 1-1 fra Ternana e Sambenedettese. Per le Fere vincere in casa resta un miraggio; Attacco non pervenuto, Cultraro salva (quasi) tutto; Samb-Campobasso 0-1: decisivo il gol di Magnaghi. LA CRONACA; Ternana-Samb 1-1, Zini la riacciuffa nel finale. Cultraro c’è, Eusepi lottatore. Candellori imprudente sul penaltyCultraro 7: Autore di diversi interventi sala risultato. Capitola solo su rigore. Sta crescendo di partita in partita, confermando ... ilrestodelcarlino.it Cultraro salva la baracca in parecchie occasioni, Tourè grande generosità: Eusepi e Parigini non incidonoSamb, le pagelle Cultraro 7: Salva la baracca in parecchie occasioni. Sae non ci fossero state le parate del portiere rossoblù, il passivo sarebbe stato ben più pesante. Zini 5,5: Giornata no del terz ... youtvrs.it di parate effettuate da Cultraro in Sambenedettese Campobasso Buona visione #CdiClasse #SerieCSkyWifi facebook 52’ ST OCCASIONE LUPO BIFULCO IN VELOCITÀ TENTA IL DEIBBLING E SPARA SU CULTRARO. PALLA IN CORNER #SAMCAM 0-1 x.com