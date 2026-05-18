Giorgia Meloni ha espresso la volontà di aumentare la spesa per l’energia mantenendo i limiti di bilancio già stabiliti per la difesa. La richiesta riguarda la possibilità di usare maggiori risorse per sostenere le politiche energetiche senza modificare i parametri finanziari attuali. La questione viene discussa all’interno dei negoziati europei, dove si cercano soluzioni per affrontare le sfide energetiche senza alterare gli impegni già presi in altri settori. La posizione italiana si inserisce in un quadro più ampio di confronto tra gli Stati membri.

Domenica la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato una lettera alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nella lettera rinnova la richiesta di poter aggirare le attuali regole finanziare dell’Unione, per fronteggiare la crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Il testo si basa su un assunto principale: e cioè che, così come la sicurezza militare, «oggi anche la sicurezza energetica è una priorità strategica europea». Perciò gli strumenti eccezionali messi a disposizione dalla Commissione Europea per consentire agli stati di finanziare le politiche di riarmo dovrebbero essere consentiti anche per «difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza energetica che rischia di colpire duramente l’economia reale». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quello che Giorgia Meloni spera di ottenere dall’Europa

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Giorgia Meloni intervistata a 4 di sera

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