Referendum il consiglio di Cruciani a Giorgia Meloni | Fare pulizia di quello che non va o dimettersi

Da thesocialpost.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un post pubblicato su X da Giuseppe Cruciani, noto conduttore e giornalista, ha suscitato un acceso dibattito politico nelle ultime ore. Nel messaggio, Cruciani si rivolge direttamente a una figura politica, suggerendo di fare pulizia di ciò che non funziona o di dimettersi. La comunicazione ha attirato l’attenzione di vari commentatori e ha alimentato discussioni sui social e sui media italiani.

Un post pubblicato su X da Giuseppe Cruciani, noto conduttore e giornalista, ha scatenato un acceso dibattito politico nelle ultime ore. Nel messaggio, Cruciani si rivolge direttamente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, esprimendo un giudizio netto sull’attuale gestione del governo. «Voglio dare un consiglio sintetico e semplice al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fare pulizia di quello che non va, o dimettersi! Prendere in mano la situazione, non galleggiare, oppure andare a casa!» scrive Cruciani, sintetizzando in poche righe la sua posizione critica. Leggi anche: Referendum, psicodramma Forza Italia: Marina Berlusconi delusa, contatti con Meloni Il contenuto del post e le reazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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