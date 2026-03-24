Referendum il consiglio di Cruciani a Giorgia Meloni | Fare pulizia di quello che non va o dimettersi

Un post pubblicato su X da Giuseppe Cruciani, noto conduttore e giornalista, ha suscitato un acceso dibattito politico nelle ultime ore. Nel messaggio, Cruciani si rivolge direttamente a una figura politica, suggerendo di fare pulizia di ciò che non funziona o di dimettersi. La comunicazione ha attirato l’attenzione di vari commentatori e ha alimentato discussioni sui social e sui media italiani.

Un post pubblicato su X da Giuseppe Cruciani, noto conduttore e giornalista, ha scatenato un acceso dibattito politico nelle ultime ore. Nel messaggio, Cruciani si rivolge direttamente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, esprimendo un giudizio netto sull’attuale gestione del governo. «Voglio dare un consiglio sintetico e semplice al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fare pulizia di quello che non va, o dimettersi! Prendere in mano la situazione, non galleggiare, oppure andare a casa!» scrive Cruciani, sintetizzando in poche righe la sua posizione critica. Leggi anche: Referendum, psicodramma Forza Italia: Marina Berlusconi delusa, contatti con Meloni Il contenuto del post e le reazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Referendum, il consiglio di Cruciani a Giorgia Meloni: “Fare pulizia di quello che non va o dimettersi” Articoli correlati Leggi anche: Giorgia Meloni prepara il piano B: se il referendum va male, Nordio rischia di pagare per tutti “Ricordate che…”. Referendum, l’annuncio di Giorgia Meloni prima di votare al seggioIl referendum sulla giustizia del 2026 entra nelle sue ore decisive, con milioni di italiani chiamati a esprimersi su una riforma che ha acceso il... La giornata del NO (scoppola al referendum e disimpegno di Trump in Iran) - La Zanzara 23.3.2026 Tutto quello che riguarda Giorgia Meloni Temi più discussi: Referendum Giustizia, Giorgia Meloni: Sfida tra chi vuole cambiare e chi no; Referendum sulla giustizia, Giorgia Meloni: Rispettiamo il voto; Meloni, ore di tensione per il referendum. Si alza la posta in gioco, legge elettorale in ballo; Il No vince il Referendum sulla giustizia, la reazione di Giorgia Meloni: Occasione persa. Referendum, il consiglio di Cruciani a Giorgia Meloni: Fare pulizia di quello che non va o dimettersiUn post pubblicato su X da Giuseppe Cruciani, noto conduttore e giornalista, ha scatenato un acceso dibattito politico nelle ultime ore. Nel messaggio, ... thesocialpost.it Il No vince il Referendum sulla giustizia, la reazione di Giorgia Meloni: Occasione persaDopo l’esito del referendum sulla giustizia, Giorgia Meloni ha affidato a un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram il suo commento a caldo. la7.it Il referendum sulla giustizia è per Giorgia Meloni la prima vera sconfitta elettorale da quando governa il Paese. Tuttavia, l’esito non la costringerà alle dimissioni (non chieste nemmeno dall’opposizione), non ci sarà nessuna caduta aut - facebook.com facebook Al referendum costituzionale sulla giustizia ha vinto il No con oltre il 53% delle preferenze e un’affluenza definitiva al 58,93%. Dalle motivazioni che hanno guidato il voto alle questioni da affrontare fino a cosa dovrebbe fare la premier Giorgia Meloni: ecco cos x.com