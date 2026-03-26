Il premier ha comunicato che, nell’ambito della revisione di medio termine della politica di coesione europea, l’Italia ha ottenuto la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro. La cifra riguarda fondi destinati a imprese, case popolari e infrastrutture. La dichiarazione è stata rilasciata oggi e il risultato è stato definito “molto significativo”.

In una dichiarazione rilasciata oggi, il premier Giorgia Meloni ha annunciato un risultato definito «molto significativo» nell’ambito della revisione di medio termine della politica di coesione europea: l’Italia ha ottenuto la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro. Le risorse saranno destinate a rafforzare la competitività delle imprese italiane, a finanziare misure per alloggi a prezzi calmierati e a sostenere interventi strategici sul fronte idrico ed energetico. «L’Italia ha sempre sostenuto l’esigenza di maggiore flessibilità e semplificazione per garantire un utilizzo più efficace delle risorse europee», ha sottolineato Meloni, evidenziando il ruolo del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, nella riforma delle politiche di coesione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giorgia Meloni: “Ottenuti oltre 7 miliardi di euro dall’Europa per imprese, case popolari e infrastrutture”

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