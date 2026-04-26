Un post pubblicato da un assistente ha scatenato uno scandalo nel mondo degli arbitri, con le sue parole che sono rapidamente diventate virali in tutto il paese. I colleghi coinvolti hanno dichiarato di essere gli unici a conoscere i dettagli di quanto accaduto. La frase, breve ma potente, ha attirato l’attenzione nazionale, aprendo un dibattito sulla situazione all’interno degli ambienti sportivi.

“Chi di spada ferisce, di spada perisce.”. Poche parole, che hanno però da subito fatto il giro dell’Italia. È quanto ha scritto in un post social Domenico Rocca, assistente arbitrale da cui parte lo scandalo arbitri che ha sconvolto il paese e ha portato all’autosospensione del designatore arbitrale di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi e del supervisore var Andrea Gervasoni. Tutto nasce infatti da una lettera di denuncia presentata dallo stesso Rocca, indirizzata alla Commissione Arbitrale Nazionale alla fine della scorsa stagione, archiviata dalla giustizia sportiva, ma ora al centro delle verifiche della Procura di Milano. L’arbitro...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi di spada ferisce, di spada perisce”: il post di Rocca, assistente da cui parte lo scandalo arbitri. I colleghi: “Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto”

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