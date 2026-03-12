Cosa fa paura del caso Gratteri che ci frega delle mozioni e Adebayo | quindi oggi…

Oggi si discute di un tema che ha suscitato reazioni forti: il matrimonio tra sindaci di destra, tutti omosessuali, ha scatenato reazioni tra alcuni attivisti Lgbtq. Le tensioni si sono accese in alcuni ambienti, portando a dichiarazioni e prese di posizione di vario tipo. La questione riguarda principalmente le opinioni e le reazioni di chi si oppone a questa realtà.

Il matrimonio dei sindaci di destra, omosessuali, deve aver mandato in pappa il cervello di una decina di attivisti Lgbtqxyz. - Il genio esiste? Sì. Nella persona di quel tizio che si fingeva top manager, viveva negli hotel di lusso e poi se ne andava senza pagare. Scroccone seriale, adesso pizzicato. Vai e insegna ai carcerati come si dorme con le lenzuola di lino. - Tutti a elogiare gli incredibili 83 punti in una sola partita realizzati da Adebayo, in NBA. Stupendo. Devi saperli mettere, ovviamente. E io non ci riuscirei neppure in un campionato intero, sommando i punti di ogni match. Però questa non è pallacanestro, signori miei. È un altro sport.

