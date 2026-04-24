Se Petrolini avesse abortito chi sarà quel giudice da escort e Crans Montana | quindi oggi…

Non ho seguito con grande attenzione il caso Petrolini e non sono interessato a conoscere i motivi che lo hanno portato a uccidere i suoi due bambini. La sua condanna e assoluzione sono state decise da un tribunale, che ha stabilito le responsabilità per ciascun omicidio. La vicenda ha suscitato discussioni sulla giustizia, senza che io abbia approfondito i dettagli delle motivazioni.

- Non ho seguito con grande passione il caso Petrolini, sono sincero. Non voglio nemmeno sapere per quale motivo ha ucciso i suoi due bambini e perché i giudici l’hanno assolta per l’omicidio del primo, ma non per quello del secondo. Ogni volta che leggo indignazione per quanto fatto da quella ragazza, mi viene da pensare a una cosa: all’ipocrisia (pensiero personale, non sbraitate voi femministe) di chi piange scandalizzato per l’infanticidio e allo stesso tempo urla al diritto di aborto libero. So che ci sono milioni di libri sull’argomento. So che il dibattito è vecchio come il mondo. Ma non riesce proprio ad entrarmi in testa la differenziazione che fate tra infante e feto, mi dispiace.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Se Petrolini avesse abortito, chi sarà quel giudice da escort e Crans Montana: quindi, oggi… Notizie correlate Leggi anche: E se l’atomica l’avesse Le Pen?, il mistero delle bombe e Sempio: quindi, oggi… Leggi anche: L’incubo auto si sta verificando, tutti aspettano Trump e le escort: quindi, oggi…