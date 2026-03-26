Quel tram soppresso da decenni e quella metropolitana che tarda ancora ad arrivare

A Milano la rete metropolitana si sta espandendo, con nuovi collegamenti che si stanno aggiungendo all’attuale sistema. Tuttavia, nella provincia di Monza e della Brianza i lavori sono ancora in fase di stallo e non ci sono segnali di avanzamenti concreti. Nel frattempo, un tram che era in funzione decenni fa non circola più, e i trasporti pubblici di superficie continuano a rappresentare l’unica opzione.

A Milano si intensificano i lavori per i prolungamenti della metro, a Monza e Brianza resta tutto fermo. Il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) chiede un intervento La metropolitana si allunga a Milano e nell’hinterland, mentre a Monza e in Brianza (per adesso) è ancora tutto fermo. A sollecitare le istituzione a ingranare la marcia e velocizzare l’avvio dei progetti è il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia). Un intervento – quello dell’azzurro brianzolo – che arriva all’indomani dell’incontro della Commissione Infrastrutture e Trasporti durante la quale è stato fatto il punto sul progetto dell’hub Milano Porta Est e del prolungamento della M4 a Segrate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Quel tram soppresso da decenni e quella metropolitana che tarda (ancora) ad arrivare Articoli correlati Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 4-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: ripresa che tarda ad arrivare, non si gioca prima delle 8.30 "Caro Enrico. Caro Maestro. Vivrai ancora nella storia e nel tempo, in quel silenzio che conserva, quella luce lieve, quella luce che non muore mai"Nel giorno dei funerali del ‘maestro’ Enrico Valentini pubblichiamo una toccante poesia in suo ricordo scritta dal fotografo Giancarlo Santi...