Metropolitana a Monza ormai ci siamo | via libera al decreto che stanzia i fondi sbloccati i 576 milioni
È stato dato il via libera al decreto che sblocca circa 576 milioni di euro destinati alla realizzazione della metropolitana tra Milano e Monza. La firma è arrivata e il finanziamento potrà essere utilizzato a breve. Questa risorsa coprirà i costi necessari per completare il progetto della linea M5, che collegherà Milano Bignani con Monza Polo Istituzionale. La concessione dei fondi rappresenta un passo importante verso l’avvio dei lavori.
Ormai ci siamo: quella firma è arrivata. Quasi. A brevissimo verranno sbloccati quei 576.493.626 euro, che garantiscono il finanziamento per la realizzazione della metropolitana, quella M5 che collegherà Milano Bignani con Monza Polo Istituzionale. Ma, soprattutto, permetterà di indire il bando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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