Metropolitana a Monza ormai ci siamo | via libera al decreto che stanzia i fondi sbloccati i 576 milioni

È stato dato il via libera al decreto che sblocca circa 576 milioni di euro destinati alla realizzazione della metropolitana tra Milano e Monza. La firma è arrivata e il finanziamento potrà essere utilizzato a breve. Questa risorsa coprirà i costi necessari per completare il progetto della linea M5, che collegherà Milano Bignani con Monza Polo Istituzionale. La concessione dei fondi rappresenta un passo importante verso l’avvio dei lavori.

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