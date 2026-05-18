Quattro platani malati da abbattere | cambia anche il percorso dei bus

Da oggi, lunedì 18 maggio, sono iniziati i lavori per l’abbattimento di quattro platani lungo viale Vat, nel territorio comunale. Gli alberi, alti fino a 26 metri, si trovano lungo la roggia e nelle vicinanze di abitazioni e zone frequentate. La decisione è stata presa dopo aver verificato lo stato di salute e la stabilità degli alberi, che risultano compromessi. Il percorso dei mezzi pubblici è stato modificato per evitare le aree interessate dagli interventi.

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